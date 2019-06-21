Самый длинный день у Стоунхэнджа

Тысячи людей встретили рассвет у английского Стоунхенджа.

21 июня - день летнего солнцестояния. К пяти утра сюда к неолитическому памятнику, святилищу друидов - древнекельтских жрецов, съехались как британцы, так и туристы, чтобы понаблюдать как самая короткая ночь встречается с самым длинным днем в году.

На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними.

Именно поэтому большинство приехавших к Стоунхегджу — язычники, мистики, современные друиды и поклонники архаики. Здесь они по-своему общались с солнцем, заряжались энергией и медитировали.

По словам участников церемонии, каждый год только 21 июня солнечные лучи концентрируются точно в центре гигантского каменного круга, построенного в третьем тысячелетии до нашей эры.