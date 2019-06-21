Неудачи и успехи Саммита ЕС

Прошедшая в Брюсселе встреча в верхах Евросоюза не закрыла такие пункты своей повестки, как бюджет и климат. Прежде всего главы государств и правительств обсуждали кандидатов в руководители основных учреждений, но согласия не было ни по одному из имён. Премьер-министр Испании сказал, что кадровый вопрос придётся решать заново.

В пятницу в центре внимания была экономика. Лидеры не смогли согласовать общий подход к финансовым инструментам для стимулирования интеграции в еврозоне.

Председатель Совета ЕС, отправляющийся на саммит "Большой двадцатки", предупредил об угрозах, исходящих из-за пределов ЕС.

«Президент Европейского центробанка Драги подчеркнул, что самые большие риски для глобальной экономической перспективы таятся в торговле и геополитической напряженности, - сказал Дональд Туск. - Мы передадим послание об этом лидерам G20 в Осаке».

На днях Европейская комиссия предупредила, что за чрезмерный долг может быть наказана Италия. Правящие в ней популисты увеличивают расходы на социальные нужды, в результате растёт бюджетный дефицит. Премьер-министр призвал коллег проявить к его стране снисхождение:

«Не надо никого наказывать, - сказал Джузеппе Конте. - Всех, кто сидит за этим столом, нужно уважать, мы уважаем всех, так что мы найдем общее решение».

Лидеры Евросоюза продлили действие двух пакетов санкций в отношении России ‒ секторальные экономические на шесть месяцев и на целый год — за присоединение Крыма. Осуждалось также вмешательство России в европейские выборы путем дезинформации.

Евросоюз потребовал от Турции прекратить бурение на газ в исключительной экономической зоне члена ЕС Кипра.

Ожидалось, что саммит огласит амбициозную климатическую стратегию. Но его участникам не удалось договориться о снижении парниковых выбросов до приемлемого уровня к 2050 году.

Выходу из ЕС Великобритании было уделено всего несколько минут. Президент Еврокомиссии отверг на пресс-конференции возможность пересмотра соглашения о «брексите».

«Ничего нового, - сказал Жан-Клод Юнкер. - Мы единодушно повторили, что новых переговоров не будет».

Начатую на саммите работу будут доделывать на следующей неделе – лидеры ЕС поднимут на встрече «двадцатки» в Японии вопросы торговли. А в Брюсселе будут ломать голову над тем, кого назначить на пять руководящих постов, чтобы там были две женщины, представители Восточной Европы, всех ведущих партий, а также "зелёных" и либералов. Имена должны быть названы на экстренном саммите 30 июня.