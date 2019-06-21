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Срочная новость

Брюссельское бюро

Лидеров ЕС критикуют за климат

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 Андрей Бекетов 
Лидеров ЕС критикуют за климат
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Защитники окружающей среды возмущены тем, что они считают актом бездействия в отношении нависшей над планетой опасности. На встрече в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза почти не уделили внимания борьбе с климатическими изменениями. В итоговом документе лишь назван 2050 год как крайний срок для сокращения парниковых выбросов к допустимому уровню.

"Слишком большая часть этой стратегии составлена так, как будто ничего с климатом не происходит, - сетует эколог Франциска Ахтенберг. - Предследуются экономические интересы, ставятся задачи обеспечения роста любой ценой, развития цифрового и внутреннего рынка как можно скорее. Слишком много говорится о 2014 годе и слишком мало о 2019-м".

Бельгийские студенты в эти дни сдают экзамены и больше не выходят на демонстрации. Вместо них климатической справедливости требуют на улицах их дедушки и бабушки.

«Политики в целом по всему миру надавали много обещаний, но не достигли ничего конструктивного, - говорит один участник протеста. - Чем больше откладывать необходимые меры, тем они будут дороже».

«Мы можем есть меньше мяса, можем быть вегетарианцами, можем ездить на велосипедах вместо автомобилей, но если правительства и власть имущие не проведут больших изменений, не будет большой разницы», - говорит другая.