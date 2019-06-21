Заминки по кадрам и климату. ЕС и США

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"Здесь, в этом городе состоялся ещё один типичный европейский саммит, на котором нужна выносливость и много кофе, чтобы высидеть итоговую пресс-конференцию в два часа ночи. Но данная встреча в верхах не принесла особенных плодов. Впрочем, в этом нет ничего необычного для процесса принятия решений в ЕС.

Что касается выдвижения кандидатов на высшие должности в Брюсселе, то лидеры отложили это на потом — до конца месяца, когда будет ещё один саммит. Когда доходит до конкретных дел, там всё тоже не блестяще.

Что касается климатической политики (возможно, самой неотложной темы), то лидеры не решили ничего.

Еще одной горячей темой в Европе уже много лет является миграция. В ходе многих саммитов и европейской избирательной кампании, на которые большой отпечаток наложили последствия провалов миграционной политики, ничего не изменилось.

В США Дональд Трамп официально начал свою предвыборную кампанию. Это хорошиая или плохая новости, в зависимости от того, как вы к нему относитесь.

На самом деле, это вообще не новость. О том, что президент намерен переизбираться, стало известно ещё в день его инаугурации!"

Следует репортаж о том, что это значит для Европы.