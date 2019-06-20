Напомнить о миллионах мужчин, женщин и детей, покидающих родные края из-за преследований и военных конфликтов, призван Всемирный день беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня.
Казалось бы, миграционный кризис, ударивший по Европе, позади. Однако, по данным ООН, число внутренне перемещённых лиц в прошлом году выросло до рекордной отметки.
Страна-номер один по числу принимаемых вынужденных переселенцев - Турция с почти четырьмя миллионами беженцев. За ней следуют Пакистан, Уганда и Судан. Пят`ёрку замыкает Германия.
"Бытует мнение, что Европу заполонили беженцы. В реальности всё иначе. Большинство европейских стран не принимают ни мигрантов, ни вынужденных переселенцев", - продолжил наш собеседник.
В НПО, а особенно тех, которые проводят спасательные операции в Средиземном море, сетуют на то, что власти стран ЕС не прилагают должных усилий по помощи мигрантам, причём сознательно.
Каждый день около 37 тысяч человек оставляют родные дома и отправляются на поиски убежища. Половина всех беженцев в мире - дети и подростки.