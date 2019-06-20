Напомнить о миллионах мужчин, женщин и детей, покидающих родные края из-за преследований и военных конфликтов, призван Всемирный день беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня.

Казалось бы, миграционный кризис, ударивший по Европе, позади. Однако, по данным ООН, число внутренне перемещённых лиц в прошлом году выросло до рекордной отметки.

"В настоящее время, в мире насчитывается более 70 миллионов беженцев и внутренне перемещённых лиц. Таких цифр у нас не было со времён Второй мировой войны. Это тревожный сигнал для лидеров по всему миру". Ян Эгеланн генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев

Страна-номер один по числу принимаемых вынужденных переселенцев - Турция с почти четырьмя миллионами беженцев. За ней следуют Пакистан, Уганда и Судан. Пят`ёрку замыкает Германия.

"Бытует мнение, что Европу заполонили беженцы. В реальности всё иначе. Большинство европейских стран не принимают ни мигрантов, ни вынужденных переселенцев", - продолжил наш собеседник.

В НПО, а особенно тех, которые проводят спасательные операции в Средиземном море, сетуют на то, что власти стран ЕС не прилагают должных усилий по помощи мигрантам, причём сознательно.

"Мы пытаемся донести до всех то, что миграция всегда была неотъемлемой частью жизни общества. Люди как уезжали, так и продолжают уезжать. Идея изолировать Европу, когда миру грозит экологическая катастрофа, и в нём столько неравенства, попросту не сработает. И сегодня мы видим, что каждый шестой человек, пытающийся пересечь Средиземное море, гибнет". Нора Хофстеттер координатор НПО Sea Watch

Каждый день около 37 тысяч человек оставляют родные дома и отправляются на поиски убежища. Половина всех беженцев в мире - дети и подростки.