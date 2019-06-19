УВКБ ООН: количество вынужденных переселенцев достигло рекорда

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) опубликовало накануне Всемирного дня беженцев , который отмечается 20 июня, статистические данные за 2018 г. Согласно документу, в прошлом году количество вынужденных переселенцев во всем мире выросло на 2,3 млн и достигло 70,8 млн. Около 25,9 млн из них имеют статус беженцев, 3,5 млн еще не получили его, 41,3 млн – внутренне перемещённые лица.

«В прошлом году мы получили от стран ЕС и ряда других стран только 7 % от того, что мы просили на обустройство мигрантов, – рассказывает представитель УВКБ в ЕС Гонсало Варгас Льоса. – Учитывая в каких странах мигранты главным образом оказываются, ЕС должен еще больше увеличить финансовую помощь этим странам, в которой они нуждаются в срочном порядке».

Самая большая вынужденных это по-прежнему сирийцы. За годы начавшейся в 2011 г гражданской войны эту страну покинули 6 млн 700 тыс человек. На втором и третьем месте по числу беженцев – Афганистан (2,7 млн) и Южный Судан (2,3 млн). Среди стран, принимающих беженцев, на первом месте находится Турция. Сюда перебрались 3,7 млн беженцев. На втором и третьем месте – Пакистан и Уганда. Из европейских стран больше всего беженцев приняла Германия – 1,1 млн человек.

«Сейчас беженцев много как никогда в прошлом, но в мире до сих пор нет гуманитарной системы способной решать эту проблему и поддерживать принимающие страны, – считает председатель Международного комитета спасения Дэвид Милибанд. – Обязанность каждого правительства управлять людскими потоками. Я считаю, что нужно смело сказать, что люди не должны делать из беженцев козлов отпущения. Они бегут, спасаясь от войны, не делайте их козлами отпущения».

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило сожалению по поводу завершения ЕС патрульно-поисковой операции «София» в Средиземном море, а также по поводу решения итальянского правительства штрафовать частные суда, занимающиеся спасением и доставкой нелегальных мигрантов на европейский берег.