Boeing-Airbus на салоне Ле-Бурже: кто больше продаст

На авиасалоне в Ле-Бурже «Аэробус», по некоторым данным, ведёт переговоры о заключении крупных сделок по продаже самолётов после значительного успеха его главного конкурента «Боинга» — американская корпорация смогла убедить владельца British Airways IAG заказать 200 лайнеров Boeing-737 MAX, полёты которых до сих пор приостановлены после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии: причиной крушения самолётов и гибели 346 человек признали технические особенности управления «Боингов».

Авиастроительная компания неоднократно приносила свои извинения и заявила об устранении проблем, которые привели к авиакатастрофам. Салон в Ле-Бурже называли моментом истины для «Боинга» — после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии стоял вопрос о том, удастся ли концерну заключить хотя бы один контракт на продажу своих новых самолётов. Вице-президент «Боинга» по продажам Иссан Мунир отметил, что авиасалон прошёл чрезвычайно успешно:

«Это было очень трудное время для всех нас в “Боинге”. Мы опустошены этими двумя катастрофами, гибелью людей. Наши команды думали об этом ежедневно с тех пор, как это произошло. И после всего приехать на авиасалон, получить столь значительную поддержку со стороны наших клиентов, со стороны многих отраслевых партнеров, — мы этим очень-очень тронуты, это очень большая честь для нас».

Сделку с IAG Bloomberg оценивает в 24 миллиарда долларов.