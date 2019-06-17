Ле-Бурже-2019: извинения Boeing, новый лайнер Airbus

На Международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже в понедельник представители Boeing извинились перед авиакомпаниями и семьями жертв крушения лайнеров 737 Max в Индонезии и Эфиопии - американский производитель пытается вернуть доверие регуляторов, пилотов и пассажиров во всём мире. Глава Boeing Commercial Airplanes Кевин Макаллистер сказал журналистам, что компания усердно работает над устранением дефектов, но не назвал точных сроков возвращения в строй обновлённого Boeing 737 Max .

"Вот уже 30 лет как я работаю в этой отрасли, но таких трудных для нас времён не припомню. Без всякого сомнения, это решающий момент для всех нас. Это время самоанализа, время углубления знаний. Мы должны предотвратить такие аварии в будущем", - заявил Макаллистер.

Проблема безопасности авиаперевозок стала ключевой на одном из крупнейших в мире авиасалонов, который проходит раз в два года в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. На настроения влияет также глобальный экономический спад и торговые войны между США и другими державами.

Соперник Boeing европейский концерн Airbus представил сверхдальний узкофюзеляжный самолет A321, самый длинный в своем классе. Новинка сможет перевозить 244 пассажира и способна пролететь 10 часов, потребляя меньше топлива, что позволит удешевить билеты на дальние рейсы. Лайнер представляет семейство самолётов A320neo, которое демонстрирует лучшие результаты по продажам на протяжении 9 последних лет.