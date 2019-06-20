Мировая экономика и опасения МВФ

Докторскую диссертацию Гита Гопинат защитила в Принстоне, затем преподавала в Гарварде, став профессором этого университета. Чуть более полугода назад Гиту Гопинат пригласила работать в Международный валютный фонд его директор-распорядитель Кристин Лагард. Сегодня главный экономист МВФ Гита Гопинат рассказала Euronews о состоянии мировой экономики.

"Центральные банки многих стран следуют за основными векторами экономического развития. Но, с другой стороны, темпы роста замедляются, и замедляются даже быстрее, чем мы предполагали, и у монетарной политики, которая может на этот вектор повлиять, есть свои пределы. Фактор замедленного роста может превратиться в фактор риска, и это не моджет не отразиться на состоянии финансовых рынков", - сообщила она.

Беседа с Гитой Гопинат проходила в кулуарах Брюссельского экономического форума, ежегодном мероприятии, проводимом Еврокомиссией, на котором обсуждались в том числе и торговые войны, в частности между США и Китаем.

Гита Гопинат, главный экономист МВФ, продолжает разговор: "В случае, если этот конфликт выйдет за пределы двусторонних отношений и распространится и на общеевропейское экономическое пространство, последствия могут быть гораздо более внушительными. Особенно, если они затронут автомобилестроительный сектор, который, по определению и специфике производства, носит наднациональный и надконтинентальный характер.

Какая тенденция, нисходящая или восходящая, касающаяся развития глобальных связей в экономике, возобладает, пока, как считает Гита Гопинат, сказать трудно: "Напряженность в торговых отношениях играет очень существенную роль, но не менее важно все, что связано с технологическим соперничеством, а их сочетание я назову фактором риска номер один сегодня".