Экономика Германии набирает обороты

Экономика Германии по итогам I квартала выросла на 0,4 % в сравнении с тремя предыдущими месяцами. Такие предварительные данные привело Федеральное статистическое управление страны. Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Евросоюза, увеличились в апреле на 2,1% в годовом выражении и на 1% в помесячном исчислении.

Но несмотря на то, что немецкая экономика после прошлогодней угрозы рецессии вновь демонстрирует рост благодаря буму в строительстве и высокому потребительскому спросу, в правительстве предупреждают: успокаиваться рано, пока международные торговые конфликты остаются неурегулированными.