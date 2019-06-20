Торг за посты на Саммите ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза прибыли в Брюссель, чтобы назначить нового президента Еврокомиссии. 5 лет назад руководителем высшего органа исполнительной власти стал кандидат от крупнейшей партии в Европарламенте. Но в этот раз консультации на эту тему между политическими группами зашли в тупик.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выдвигает датчанку Маргрете Вестагер, а не соотечественика Франса Тиммерманса. Канцлер Германии Ангела Меркель хотела бы видеть на этом посту немца Манфреда Вебера.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар предполагает, что пока не удастся определить преемников Жан-Клода Юнкера и Дональда Туска:

Я чувствую, что мы не сможем сегодня избрать нового Президента Комиссии или нового Председателя Совета ЕС, - сказал Варадкар. - Скорее всего, у нас будет ещё один саммит в конце июня или начале июля. В европейском политическом процессе такое бывает. Иногда требуется несколько попыток. Часто быстрее избирать нового папу пимского, чем исполнителей этих должностей».

Эммануэль Макрон надется, что главой Еврокомиссии станет француз Мишель Барнье из Европейской народной партии, проводивший переговоры о выходе из ЕС Великобнритании. На днях президент Франции добился назначения лидером новой либеральной фракции Европарламента румына Дачиан Чолоша, который объявил:

«В парламенте после дискуссий с социалистами, народниками и зелеными, мы пришли к выводу, что на данный момент нет большинства для кандидатуры г-на Вебера».

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс настаивает, чтобы высшие должности были распределены в соответствии с расстановкой сил в Европарламенте, где его социалисты — вторые по численности, а народная партия Вебера - первая.

Но все деятели признает, что во властной иерархиии должны быть справедливо представлены восточноевропейцы и женщины — тех и других среди кандидатов пока недостаточно.