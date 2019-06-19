Дело MH17: названы имена подозреваемых и дата суда

В деле крушения малайзийского "боинга" в Донбассе появились главные подозреваемые, трое граждан РФ: бывший министр обороны и глава ГРУ непризнанной ДНР Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, бывший подполковник Вооруженных сил РФ Олег Пулатов - и гражданин Украины, начальник разведывательного батальона ГРУ самопровозглашенной ДНР Леонид Харченко.

Все они объявлены в международный розыск по заочному обвинению в убийстве. Подозреваемых связывают с доставкой ЗРК "Бук" из России в Донбасс, из которого, по данным следствия, был произведен запуск ракеты, сбившей самолет "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года.

Их цель в этот период состояла в том, чтобы укрепить позиции за счет украинского государства и его вооруженных сил. Во время этих сражений использовалась противовоздушная оборона. Государственная прокуратура полагает, что четырех подозреваемых связывают общий план, служба и совместные действия, что в июле 2014 года привело к тому, что самолет, летевший рейсом MH17, был сбит". Фред Вестербеке прокурор Нидерландов

Судебный процесс по делу о гибели 298 пассажиров и членов экипажа "боинга" должен начаться 9 марта 2020 года. Имена фигурантов и дату начала суда семьям жертв назвали еще до официальной пресс-конференции Международной следственной группы.

"Это небольшое облегчение. Мы хотели знать дату и имена. Я думаю, что это очень хорошее начало", – говорит мать одной из жертв.

"Своего рода облегчение. Потому что процесс стартовал. Судебный процесс действительно начинается. Дата назначена. В следующем 2020 году. И нам назвали имена подозреваемых", – добавил отец одной из жертв.

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области.

Киев обвинил в катастрофе сепаратистов. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Следствие при этом считает, что зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен в Донбасс из России.

Москва же отвергает обвинения в отправке военных и оружия в зону конфликта.