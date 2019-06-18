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Срочная новость

Россия

Госдума одобрила приостановку ДРСМД

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 Юрий Смирнов 
Госдума одобрила приостановку ДРСМД
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Государственная дума одобрила законопроект о приостановлении действия договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. Решение, поддержанное всеми фракциями, объясняется провалом попыток договориться с США о сохранении договорных обязательств.

Вашингтон приостановил участие в договоре 1 февраля. США обвиняют Россию в разработке крылатой ракеты, имеющей радиус действия от 500 до 5500 км. Россия утверждает, что дальность ракеты, о которой идёт речь («Новатор 9М729»), не превышает 500 километров.

Сразу после получения ноты США о приостановке участия в договоре МИД РФ заявил, что ответ российской стороны будет зеркальным.

Москва, в свою очередь, считает, что использование США ракет-мишеней для испытания ПРО и применение ударных беспилотников противоречит условиям ДРСМД.

С 2000-х гг. Соединённые Штаты Америки в нарастающем объёме применяют в боевых операциях тяжёлые беспилотные летательные аппараты, которые полностью укладываются в определение крылатой ракеты, как оно зафиксировано во 2-й статье договора.
Сергей Рябков
заместитель министра иностранных дел РФ

В законопроекте уточняется, что решение о возобновлении действия договора будет приниматься президентом. Совет Федерации может рассмотреть законопроект уже 26 июня.