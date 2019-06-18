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Германия

Датский мэр Ростока

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 Ольга Кепински 
Датский мэр Ростока
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Клаусу Руэ Мадсену 46 лет. Он датский предприниматель и отныне мэр немецкого города Росток.

Мадсен - политический новичок и заядлый велосипедист.

В Германии иностранец впервые становится мэром крупного города.

Мадсен родился в Копенгагене и переехал в Германию после окончания учебы в середине 90-х, став продавцом в мебельном магазине. За 20 лет он открыл свою собственную сеть мебельных салонов и на протяжении 6 последних лет возглавляет Торгово-промышленную палату Ростока.

Но теперь ему придется бросить все и полностью посвятить себя новому вызову - "сдвинуть Росток", согласно его предвыборному лозунгу.

Я очень доволен. Но теперь важнее всего - объединить всех жителей Ростока. Дать понять, что все мы сидим в одной лодке
Клаус Руэ Мадсен
избранный мэр Ростока

Мадсен не принадлежит ни к одной политической партии, но на выборах был поддержан ХДС и СвДП.

Он набрал более 57% голосов, обойдя своего главного соперника Штеффена Бокхана от "Левых".

Главная цель Мадсена - сделать Росток более современным: обновить портовую зону на Балтийском море, сделать общественный транспорт более комфортным и провести по городу больше велосипедных дорожек.