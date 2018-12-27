В Бундесвере думают о приёме на службу иностранцев

Армия Германии рассматривает возможность воинской службы для иностранцев. Это подтвердил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн. В интервью Funke Mediengruppe он рассказал, что речь идёт о найме граждан стран ЕС для помощи военным в конкретных программах. В первое время хотят рекрутировать гражданских специалистов, например, врачей или компьютерщиков, но не исключено, что в перспективе иностранцы в бундесвере будут задействованы и в других областях.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на неопубликованный документ министерства обороны отмечает, что уже есть предварительные расчёты потенциального числа иностранцев в бундесвере на основе данных о миграции. В статье сказано, что эта программа позволит рекрутировать до 50 тысяч граждан Польши, Италии и Румынии. Для сравнения, сейчас в армии Германии числятся более 180 тысяч солдат и с каждым годом их должно становиться больше, — об этом в интервью «Rheinischen Post» говорила министр обороны Урсула фон дер Лейен. В бундесвере граждан ЕС предлагают отделять от немцев и направлять на службу в специальные подразделения для иностранцев.