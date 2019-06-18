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Италия

На Сицилии задержаны предполагаемые члены мафии

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
На Сицилии задержаны предполагаемые члены мафии
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Сотрудники Финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минфина) задержали более 30 человек. Все они подозреваются в причастности к мафиозной группировке на Сицилии.

По данным итальянского информационного агентства АНСА, речь идет о членах мафиозного клана Чинторино, который действует на востоке острова. 26 человек взяты под стражу, пятеро помещены под домашний арест. Задержанным инкриминируются вымогательство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления. В ходе операции под названием "Прекрасный остров" изъято имущество на общую сумму в 1 миллион евро.