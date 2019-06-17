Кто заменит Терезу Мэй: дебаты без фаворита

Предстоящий выход Великобритании из Европейского союза стал, как и ожидалось, главной темой в ходе теледебатов между кандидатами на пост лидера Консервативной партии, который сменит Терезу Мэй на посту премьера. Обсуждалась возможность пересмотра условий подготовленного ей соглашения с ЕС и перспектива «брексита» без сделки в октябре, когда вновь наступит согласованный с Брюсселем крайний срок.

В дебатах приняли участие пять кандидатов. При всех своих разногласиях они выступили единым фронтом против двух других политиков, которых в студии не было – лидера партии Brexit Найджела Фаража, а также экс-главы МИДа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. Он отказался принять участие в дебатах, предназначенное для него место пустовало, и оппоненты упрекнули его в нехватке храбрости.

– Где же Борис? – поинтересовался Джереми Хант, министр иностранных дел. – Если его советники не позволяют ему прийти на дебаты с пятью весьма дружелюбными коллегами, то как он сможет иметь дело с двадцатью семью странами ЕС? Он должен быть здесь, чтобы ответить на этот самый вопрос.

– Найджел Фараж не олицетворяет «брексит», – заявил Майкл Гоув, министр юстиции. – За выход из ЕС проголосовали 17,4 миллиона человек. Нельзя всё сводить к одному человеку. Это касается всех нас, и, думаю, лучший способ осуществить «брексит» – это использовать таланты каждого в партии Консерваторов.

– Основная проблема состоит в том, что идёт какое-то соревнование по мачизму, – отметил Рори Стюарт, министр международного развития. – Все говорят, какие они крутые. И всегда на этих дебатах каждый повторяет: «Поверьте мне, я добьюсь, я тот парень, который справится с любыми препятствиями», а меня называют пораженцем лишь потому, что я стараюсь быть реалистом.

В ходе дебатов кандидаты раздали немало обещаний – от принятия мер по борьбе с неграмотностью до восстановления работы системы социальной помощи в Великобритании. После того, как пройдёт второй тур внутрипартийного голосования и ряд кандидатов отсеется, состоятся новые теледебаты, намеченные на вторник. В них Борис Джонсон намеревается принять участие. По мнению большинства наблюдателей, именно ему достанется победа.