На турецком телевидении прошли дебаты кандидатов в мэры Стамбула

Два кандидата на повторных выборах мэра Стамбула приняли участие в телевизионных дебатах. На турецком телевидении такие встречи – редкое событие. 31 марта избирательная комиссия приняла решение о повторных выборах. Правящая партия проиграла и оспорила результаты, заявив о нарушениях. Это стало одной из главных тем встречи.

Бинали Йылдырым, кандидат в мэры Стамбула

"Мы не хотели повторных выборов. Мы напряженно работали, чтобы этого не случилось. Но Республиканская народная партия не помогла нам и не приняла требование полного пересчета голосов. Именно поэтому нам пришлось снова пойти на выборы"

Экрем Имамоглу, кандидат в мэры Стамбула

"Новые выборы – это борьба за демократию. Это борьба против тех, кто узурпировал власть и обманул 16 миллионов человек. Это борьба против тех, кто нарушил богом данные права"

Кандидат от Республиканской народной партии выиграл предыдущие выборы с небольшим перевесом. И, судя по всему, у него есть шанс на повторную победу.

Умар Фарук, независимый политический журналист

"Многие люди в Турции уже недовольны тем, что Йылдырым отказывается признать свое поражение. Посмотрим, что будет на следующей неделе, когда голосование пройдет вновь. Но если экзит-полы верны, то Имамоглу – это лидер на сегодняшний день"

Новые выборы в Стамбуле состоятся 23 июня. Ожидается, что они пройдут под пристальным вниманием международного сообщества.