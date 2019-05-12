Стамбул: марш протеста против перевыборов

Сотни людей маршем протеста прошли по улицам Стамбула, чтобы выразить своё возмущение решением Центризбиркома Турции. Ранее он отменил результаты выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции.

Протестующие уверены: это лишь доказывает, что правящая партия не готова признать поражение, пытаясь удержать под своим контролем один из крупнейших городов страны. И демократия в Турции под угрозой.

"Время покажет, что будет дальше, но мы не сдадимся. Нас не запугать. Мы не станем молчать. Они могут делать всё, что захотят. Они могут атаковать. Они могут красть, сколько угодно. Мы будем стоять перед ними, с плакатами, толпой или в одиночку. Но мы будем бороться," - говорит участница марша.

Выборы 31 марта с небольшим перевесом выиграл Экрем Имамоглу от Народно-республиканской партии, опередив экс-премьера Бинали Йылдырыма. Правящая партия, которая выдвинула кандидатуру последнего, оспорила результаты, заявив, что голосование прошло с нарушениями.

Перевыборы назначены на 23 июня.