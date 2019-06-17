От чего умер Мохаммед Мурси?

Бывший президент Египта Мохаммед Мурси скончался в Каире во время слушаний на процессе, где был главным обвиняемым. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что он выступал на суде минут пять, после чего потерял сознание. В больницу его доставили уже мёртвым.

Никаких повреждений на теле врачи не зафиксировали. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Генпрокуратура пообещала обнародовать данные судебно-медицинской экспертизы в ближайшее время.

Кандидат от исламистской ассоциации Мохаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте в 2012 году. Высший совет вооруженных сил, созданный после отстранения от власти Хосни Мубарака, передал ему полномочия главы государства.

Через год Мурси повторил путь Мубарака - он сам был свергнут военными на фоне народных протестов, вызванных проводимой им политикой ускоренной исламизации. Ему и другим руководителями движения "Братьев-мусульман" были предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе в шпионаже, госизмене, организации массовых беспорядков во время "арабской весны" и убийстве демонстрантов.

Сторонники экс-президента неоднократно предпринимали попытки добиться его освобождения и возвращения к власти. Но Мохаммед Мурси был признан виновным по ряду дел и приговорён к нескольким срокам заключения, в том числе и пожизненному, а затем и к смертной казни. Позже Кассационный суд отменил вердикт и отправил дело на повторное рассмотрение.

Семья бывшего главы государства утверждает, что он страдал диабетом, из-за чего дважды терял сознание во время заключения. В прошлом году сын экс-президента Абдулла заявил, что в тюрьме здоровье его отца сильно ухудшилось. Но Мурси оставили в заключении и продолжали возить на заседания суда.

Генеральная прокуратура утверждает, что проведённое у экс-президента недавно полное медобследование проблем со здоровьем не выявило. Но сторонники Мурси и ряд правозащитников возлагают ответственность за смерть экс-претендента на власти Каира. Так, правозащитная организация Amnesty International призвала провести тщательное независимое расследования обстоятельств его смерти.

Amnesty International считает, что почти 6 лет, проведённые Мурси в одиночном заключении может приравнить пытке.

Движение "Братья-мусульмане", официально запрещенное в Египте, назвало смерть одного из своих лидеров "самым настоящим убийством" и призвало к международному расследованию всех обстоятельств смерти Мурси. Исламисты призвали всех египтян принять массовое участие в похоронах экс-президента. Глубокие соболезнования в связи с его кончиной выразили эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, контролирующее сектор Газа движение ХАМАС, а также президент Турции Тайип Эрдоган.

Турция, Катар и движение ХАМАС в свое время активно поддерживали"Братьев-мусульман".