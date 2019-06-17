Экс-президент Египта умер в зале суда

Бывший президент Египта Мохаммед Мурси внезапно скончался в Каире прямо в зале суда. По данным местных СМИ, в это время там рассматривалось дело о шпионаже в пользу Катара, и 67-летний Мурси был главным обвиняемым. Он был свергнут в результате военного переворота в 2013 году и вместе с другими руководителями движения "Братьев-мусульман" проходил ещё и по делу об организации массового бегства из тюрьмы, а также беспорядков во время "арабской весны" 2011 года и убийстве протестующих в декабре 2012 года.

Мохаммед Мурси был приговорен к смертной казни, но позже Кассационный суд отменил вердикт и отправил дело на повторное рассмотрение.

В прошлом году сын экс-президента Абдулла заявил, что в тюрьме здоровье его отца сильно ухудшилось. Но Мурси оставили в заключении и продолжали возить на заседания суда.