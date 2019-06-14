В Переславле-Залесском в день России прошел юбилейный — пятый по счету — ежегодный фестиваль "царской селёдки". В Плещеевом озере водится ряпушка — похожая на сельдь рыба семейства сиговых, её поставляли к царскому столу. Здесь Петр I построил свою потешную флотилию, а также привез из Голландии обычай есть разделанную рыбу, держа за хвост и обмакивая в крошево из белого лука. Ряпушку называют "царской селёдкой".

Ряпушка изображена на официальных гербе и флаге Переславля-Залесского. Организатор фестиваля под названием "Царский посол" Марина Филимонова говорит: "Интересны гастрономические составляющие городов, у каждого города она своя. Мы здесь искали, смотрели и поняли, что настоящий бренд, настоящая гастрономическая составляющая — это ряпушка".

Гости фестивали могли принять участие в мастер-классе по разделыванию рыбы, попытаться съесть её целиком, "по-голландски", а также попробовать необычное лакомство — мороженое из селёдки.

"Из селёдки, обалдеть, это что-то, вкусно!" — удивляется посетитель Михаил.

"В сливочное мороженое добавляется перекрученная сельдь, получается очень вкусно, необычно. Раз в жизни надо это попробовать", — говорит Галина.

Переславская ряпушка — реликтовый вид, Плещеево озеро — её единственное место обитания. Она внесена в Красную книгу России. Переславль-Залесский, расположенный в 140 километрах от Москвы, входит в туристический маршрут "Золотое кольцо России".