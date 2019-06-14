Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Алжир

Алжир: демонстранты требуют радикальных перемен

 Комментарии
 Ирина Александрова  и RWS
Алжир: демонстранты требуют радикальных перемен
Размер текста Aa Aa

Тысячи демонстрантов снова вышли на улицы алжирской столицы. Это семнадцатая по счету акция пятничных протестов участники которой требуют отстранения от власти политиков старой системы , сязанных с экс-президентом страны Абдельазизом Бутефликой. Сам Бутефлика, после 20 лет правления страной, подал в отставку второго апреля на фоне народных волнений.

В ходе этой акции манифестанты приветствовали арест бывшего премьера Абдельмалека Селлаля, которого подозревают в коррупции. В настоящее время в Алжире ведется несколько громких дел, связанных с хищением государственных средств и злоупотреблением властью. Фигурантами проходят чиновники, занимавшие высокие посты при Бутефлике.

Но этого, считают протестующие недостатчно и требуют радикальных демократических перемен и полной смены власти. Манифестанты недовольны временным президентом Абделькадером Бенсалахом, который по их мнению, был слишком близок к Бутефлике. Ранее, ссылаясь не отсутствие кандидатов, в стране на неопределенный срок были отложены назначенные на 4 июля выборы, что также побудило алжирцев выйти на демонстрации.