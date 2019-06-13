Эбола: два смертельных случая в Уганде

Вирус эбола стал причиной гибели двух человек в Уганде. В Минздраве подтвердили, что накануне в среду в больнице скончались пятилетний мальчик и его бабушка, у которых после прибытия в страну из соседней ДРК диагностировали опасное заболевание.
Симптомы лихорадки выявлены у трехлетнего брата погибшего ребенка и 23-летнего молодого человека. Оба находятся в реанимации.
К борьбе с чрезвычайно опасным и заразным заболеванием Уганда усиленно готовится с августа прошлого года, когда эпидемия эболы вспыхнула в Демократической республике Конго, унеся жизни почти тысячи четырехсот человек.
Усилиями врачей были спасены 575 заболевших.