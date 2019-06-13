Парламент Албании назвал решение президента об отмене муниципальных выборов "неконституционным"

Парламент Албании назвал "не имеющим законной силы" решение президента Илира Меты об отмене муниципальных выборов.

Президент отменил предстоящие 30 июня выборы, заявив, что он опасается "недемократического голосования" без участия оппозиции. Ранее оппозиция, добивающаяся ухода правительства, планировала бойкотировать выборы.

Премьер-министр страны Эди Рама настаивает на том, что муниципальные выборы должны пройти в соответствии с графиком, чтобы не допустить политического "шантажа" для проведения досрочных парламентских выборов.

Президент же намерен выбрать более позднюю дату, чтобы граждане могли голосовать "в мирной обстановке", подчеркивая при этом, что только Конституционный суд может пересмотреть законность того или иного решения.

Оппоненты президента рассматривают заявление парламента как первый шаг к импичменту.