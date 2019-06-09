Протесты, несмотря на отмену выборов

Тысячи сторонников оппозиционной Демократической партии вышли на улицы Тираны в субботу, требуя отставки правительства во главе с Эди Рамой. Акции протеста идут в Албании уже два месяца. Лидер оппозиции Люльзим Баша отказался вести диалог с премьер-министром, называя его отставку "безоговорочным условием" разрешения политического кризиса.

В субботу стало известно, что президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, назначенные на 30 июня. Оппозиция приветствовала инициативу, но заявила, что будет по-прежнему добиваться отставки главы правительства. Демократическая партия обвиняет его в связях с организованной преступностью и требует досрочных выборов.

На этот раз полиция в Тиране была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы для разгона решительно настроенных демонстрантов, которые забрасывали силы правопорядка дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Данных о задержанных и пострадавших пока нет.

С начала года в Албании задержаны более 50 участников антиправительственных выступлений. На

сегодняшний день уголовные дела возбуждены против 30 человек.