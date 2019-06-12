Нулевой выброс парниковых газов к 2050 году

Великобритания ужесточит законодательство , чтобы к 2050 году свести выбросы парниковых газов к нулю. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй намерена внести соответствующую законодательную инициативу в национальный парламент. Таким образом Великобритания станет первым государством из стран G7, поставившим для себя такую цель.

Предыдущая цель британского правительства заключалась в том, что сократить к 2050 году выброс парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года.

Вместе с тем власти Великобритании отмечают, что через пять лет проведут оценку прогресса других стран в этом направлении. Заявленные планы могут быть скорректированы, если другие государства не последуют примеру Лондона.

Переход к экономике с нулевым выбросом превысит триллион фунтов стерлингов. Об этом Терезу Мэй предупредил министр финансов Филип Хэммонд.

По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие изменение климата угрожает безопасности проживания во многих странах мира. В опубликованном в среду ежегодном докладе "Глобальный индекс миролюбия" (Global Peace Index) Сиднейского университета впервые учитывается фактор глобального потепления.