Марш и задержания в Москве

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный - в числе более 200 человек, задержанных в Москве в ходе несогласованного столичными властями марша в поддержку Ивана Голунова. Акция была запланирована ещё до того, как помещённый под домашний арест журналист был освобождён, а уголовное дело против него прекращено.

Теперь протестующие скандируют лозунги в поддержку всех работников СМИ, оказавшихся под следствием и фигурантов резонансных уголовных дел. Они обвиняют полицию в фальсификации доказательств и в преследовании невиновных. Марш проходит в центре столицы от Чистых прудов до здания ГУ МВД по Москве на Петровке.

По данным "Медузы", при задержании ОМОН применил дубинки. Присутствующие на месте представители Совета при президенте РФ по правам человека это отрицают. По маршруту шествия проехали поливальные машины, облив водой как протестующих, так и стражей порядка.

Среди задержанных - немало работников СМИ: журналисты "Медузы", "Дождя", Reuters, "Ведомостей" и других изданий.