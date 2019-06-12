Лихорадка Эбола пришла в Уганду

В Уганде зафиксирован первый за долгое время случай заражения лихорадкой Эбола. Заболевание было диагностировано у пятилетнего ребенка. Его семья прибыла в Уганду из соседней Демократической Республики Конго и сразу же обратилась за медицинской помощью в местную больницу. Официальное заявление было сделано министром здравоохранения Уганды и подтверждено Всемирной Организацией Здравоохранения.

Симптомы Эболы у ребенка из Конго были замечены в больнице Кагандо, он сразу же был перевезен в другую больницу Бвера и изолирован. Курс лечения от Эболы был назначен незамедлительно. Все члены семьи ребенка также были изолированы и находятся в той же больнице Бвера Джейн Рут Асенг министр здравоохранения Уганды

Вспышка смертельного заболевания наблюдается на востоке Демократической Республики Конго с августа прошлого года. Всего на настоящий момент власти подтвердили более 2 тысяч случаев заболевания, больше двух третей из которых привели к летальному исходу. Уганда на протяжении нескольких лет страдает от вспышек геморрагических лихорадок Эбола и Марбург, несмотря на высокий для Африки уровень предоставления должной медпомощи.