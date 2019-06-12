Билл Клинтон приехал в Косово

Тысячи косовских албанцев собрались, чтобы поприветствовать бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего дипломата Мадлен Олбрайт спустя 20 лет после завершения военной операции НАТО против Югославии.
Клинтон и Олбрайт были встречены в столице Косова Приштине, где в центре города открыли статую Мадлен Олбрайт.
Билл Клинтон, бывший президент США
"Вы сделали что-то удивительное. Вы дали целому поколению 20 лет мирной жизни"
Аднан Шуки, свидетель событий
"Это был самый счастливый день в истории косовских албанцев. Мы были вдали от дома, нас бомбили, жестоко обращались, выгоняли с работы. Именно поэтому Клинтон и Олбрайт являются героями в Косово"
Участие НАТО помогло остановить военное преследование сербами этнических албанцев, в результате которого погибло более 10 000 человек.
Большинство албанцев в Косове провозгласили независимость от Сербии в 2008 году, через девять лет после того, как авиаудары Североатлантического Альянса положили конец военным операциям Белграда в регионе.
Сербия считает вмешательство НАТО в конфликт актом агрессии, подчеркивая, что Совбез ООН не выдал на нее мандат.