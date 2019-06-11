Британия: десять претендентов на одно кресло

Их десять. Но резиденцию на Даунинг стрит 10 займет только один. Кандидаты на пост главы Консервативной партии и премьера Великобритании активно включились в борьбу. Каждый из претендентов обещает осуществить выход страны из Европейского Союза, отмечая в ходе кампании свой подход к непростому вопросу.

"На мой взгляд у следующего премьер-министра должен быть четкий план управляемого "брексита" к концу октября" - заявила Андреа Лидсом, экс-лидер Палаты общин. "Главе кабинета необходимо обладать способностью вести переговоры, чтобы осуществить выход из ЕС и позитивное видение следующей главы нашей великой истории. Все это я могу предложить Соединенному Королевству".

Глава МВД Саджид Джавид утверждает, что сделает все возможное, чтобы Британия вышла из ЕС 31 октября.

Саджид Джавид, глава МВД: "Понимаете, мы хотим получить сделку с ЕС, и это именно то, на чем я собираюсь сосредоточить свое внимание. Но, если к концу октября встанет вопрос выбора жесткий "брексит", или отказ от него , я бы выбрал вариант "брексита" без сделки".

В тройку лидеров предвыборной гонки входят бывший и нынешний министры иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант, а также министр окружающей среды Майкл Гоув. Из них только Джонсон говорит о готовности к жесткому разрыву 31 октября, когда закончится нынешняя отсрочка "брексита". Брюссель наотрез отказывается переписывать проект соглашения о "брексите", а выход без соглашения может заблокировать Палата общин - как она это уже делала этой весной.

Маргаритис Схинас, представитель Европейской Комиссии: "Все знают, какие положения в соглашении между Брюсселем и Лондоном обсуждались и были успешно одобрены Европейской Комиссией и странами-членами ЕС. Выборы нового премьер-министра Великобритании в этом плане ничего не изменит".

Выборы с постепенным выбыванием кандидатов начнутся 13 июня. Голосовать на них будут только тори-депутаты Палаты общин. Не позднее 20 июня кандидатов должно остаться двое. Выбирать из финалистов будут уже все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии.