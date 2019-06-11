Смертельный пожар в Одессе

Жертвами пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья стали шесть человек: пятеро пациентов и медсестра погибли из-за отравления угарным газом. Еще шестеро пострадавших госпитализированы. Всего в больнице находились около 50 человек.

Полиция квалифицировала произошедшее как умышленное убийство. Очаг возгорания находился возле входа в корпус больницы. По предварительным данным, причиной пожара могли стать поджог либо служебная халатность. В минувшем марте инспекторы местной прокуратуры обнаружили в больнице ряд нарушений противопожарной безопасности. Установлено, что не все недостатки были устранены.В административном помещении больницы проводятся обыски.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и постралавших и поручил премьер-министру Владимиру Гройсману взять под контроль расследование обстоятельств пожара.