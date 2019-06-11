Взрыв на танкере в России

Три человека погибли и по меньшей мере двое пострадали в результате взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Взрыв произошел в машинном отделении танкера во время перекачки нефтепродуктов. Трое погибших - вахтенные матросы. К ликвидации пожара были привлечены более 50 человек.

"Утечки нефти или мазута в результате пожара нет", - заявил заместитель начальника Главного управления МЧС по Дагестану Мартин Мамаев.

Как сообщается, площадь пожара составила 600 квадратных метров. К двум часам дня по местному времени он был полностью ликвидирован. Причина взрыва и ущерб устанавливаются.