Взрывы на заводе в Дзержинске

Десятки людей пострадали в результате двух взрывов на заводе в Дзержинске в Нижегородской области.

В городе, а также в нескольких ближайших посёлках объявлен режим чрезвычайной ситуации.

ЧП произошло в субботу на предприятии "Кристалл" в цехе по производству тротила. Взрывной волной были выбиты окна сотен зданий. Начался пожар, который вскоре удалось ликвидировать.

79 человек - сотрудников завода и горожан - обратились за медицинской помощью. 15 из них госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности".

Это не первый подобный инцидент. В начале апреля на заводе произошло возгорание, после чего прогремел взрыв. Тогда никто не пострадал. Расследованием обстоятельств произошедшего занялась специальная комиссия. Она выявила нарушения норм безопасности, в связи с чем за день до субботнего ЧП - 31 мая - был отстранён от работы гендиректор "Кристалла".