У берегов Греции затонула лодка с мигрантами

Семь человек утонули в Эгейском море при попытке добраться до берегов Греции.

Лодка с десятками мигрантов на борту, плывшая из Турции, перевернулась недалеко от острова Лесбос во вторник утром.

Усилиями греческой береговой охраны, 57 пассажиров были спасены.Выжившие доставлены в больницы Лесбоса.

Как сообщается, жертвы крушения - двое детей в возрасте от пяти до семи лет, четыре женщины и один мужчина. Поисковая операция завершена.

Мигранты часто выбирают этот короткий, но опасный морской маршрут, чтобы попасть в Грецию.

Подобные трагедии происходят нередко из-за перегруженности лодок и плохих погодных условий. С начала года, по данным УВКБ ООН, при попытке переплыть Эгейское море погибли 39 человек. 10 700 беженцев и мигрантов сумели добраться до берега.