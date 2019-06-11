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Греция

У берегов Греции затонула лодка с мигрантами

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 Надежда Дрямина 
У берегов Греции затонула лодка с мигрантами
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ΑΠΕ-ΜΠΕ © 2017 - ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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Семь человек утонули в Эгейском море при попытке добраться до берегов Греции.

Лодка с десятками мигрантов на борту, плывшая из Турции, перевернулась недалеко от острова Лесбос во вторник утром.

Усилиями греческой береговой охраны, 57 пассажиров были спасены.Выжившие доставлены в больницы Лесбоса.

Как сообщается, жертвы крушения - двое детей в возрасте от пяти до семи лет, четыре женщины и один мужчина. Поисковая операция завершена.

Мигранты часто выбирают этот короткий, но опасный морской маршрут, чтобы попасть в Грецию.

Подобные трагедии происходят нередко из-за перегруженности лодок и плохих погодных условий. С начала года, по данным УВКБ ООН, при попытке переплыть Эгейское море погибли 39 человек. 10 700 беженцев и мигрантов сумели добраться до берега.

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