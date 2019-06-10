Геймеры едут в Лос-Анджелес

В Лос-Анджелесе в преддверии открытия крупнейшей выставки электронных развлечений Е3 ведущие разработчики игровой индустрии анонсируют свои новинки.

Здесь представлены более 60 игр. Среди них Cyberpunk 2077 от Microsoft. В презентации принял участие киноактер Киану Ривз, сыгравший виртуальную роль одного из персонажей игры.

Также Microsoft представила игровую приставку нового поколения Xbox, известную как Project Scarlett.

Американская компания, как и её конкуренты, делает ставку на онлайн-сервисы.

Ян Шерр, редактор интернет-издания о компьютерных технологиях:

"Конечно же, стриминговый сервис будет играть важную роль в этом году, потому что интернет становится все быстрее. На рынок выходит 5G, новые беспроводные технологии. Посмотрите, насколько интернет-соединения быстры уже сейчас".

Американский издатель компьютерных игр Bethesda Бетесда и компания id Software представили новый стриминговый сервис "Орион".

По словам разработчиков, он повысит качество игровых стриминговых сервисов и позволит игрокам передавать контент на 20% быстрее.

Выставка Е3 приходит в Лос-Анджелесе до 13 июня. Организаторы ожидают около 70 000 посетителей.