Президентские выборы на фоне задержаний

Явка на внеочередных выборах президента в Казахстане составила 66 % в 16 часов по местному (13.00 по московскому времени), сообщили в ЦИК республики. Без малого 10 тысяч избирательных участков открылись в стране в 8.00 по местному (5 утра по московскому времени). В избирательные списки внесены почти 12 миллионов человек.

Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал в столице, на участке в Государственном театре оперы и балета. Он представляет правящую партию "Свет Отечества". Всего на пост президента претендуют семь кандидатов, четверо из них выдвинуты партиями, три представляют республиканские общественные объединения. Впервые за постсоветскую историю в выборах не принимает участия Нурсултан Назарбаев. В воскресенье утром первый президент Казахстана проголосовал на участке № 58 в столичном Дворце молодежи.

Один из кандидатов от оппозиции - лидер Объединенного национал-патриотического движения "Судьба нации" и журналист Амиржан Косанов отдал свой голос на столичном избирательном участке № 72. Он не исключил возможность второго тура.

С утра воскресенья из Нур-Султана и Алма-Аты стали поступать сообщения о несанкционированных митингах и задержаниях сотен участников. Как рассказали в соцсетях очевидцы событий, собравшиеся призывали к бойкоту выборов, так как считают их результат предопределенным.

В свою очередь первый замглавы МВД Казахстана пояснил, что манифестанты принадлежат к "запрещенной экстремистской организации" Демократический выбор Казахстана (ДВК). В июне 2017 года ее руководитель экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов был заочно осужден в Казахстане на 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их незаконной легализации, противоправном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.