Трамп: "Мы достигли результата"

"Мы достигли результата" - так президент США, вернувшийся в Вашингтон после европейского турне, прокомментировал заключенное в ночь на субботу соглашение с Мексикой.

О подробностях Дональд Трамп рассказал в Твиттере: "Рад сообщить вам, что США и Мексика достигли соглашения. Запланированное на понедельник введение пошлин [на мексиканские товары - прим.ред.] настоящим приостановлено на неопределенный срок, - написал он. - Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры, чтобы остановить потоки мигрантов".

В Вашингтоне, по окончании переговоров, официальное заявление сделала посол Мексики в США Марта Барсена: "Мехико примет беспрецедентные меры по пресечению нелегальной миграции, включая развертывание Национальной гвардии на всей территории страны и в первую очередь - на южной границе. Мексика также предпримет решительные шаги по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми, их незаконных финансовых и транспортных сетей".

Теперь, согласно достигнутым договоренностям, пересекающие американо-мексиканскую границу нелегалы будут отправляться обратно в Мексику. Там они смогут "ожидать рассмотрения своих прошений на предоставление убежища". Мехико обязуется предоставить им рабочие места, медицинские и образовательные услуги.

По данным МВД Мексики, только за первый квартал границу страны пересекли 300 тысяч нелегалов из Центральной Америки, цель которых - США.