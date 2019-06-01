Вопрос о пошлинах: Мексика хочет договориться с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что ожидает "хороших результатов" от переговоров с американской стороной по поводу введения пошлин на мексиканский импорт в США. О намерении прибегнуть к этим мерам в минувший четверг рассказал президент США Дональд Трамп. Решение, пояснили в Белом доме, нацелено на то, чтобы побудить власти Мексики более активно решать проблему нелегальной миграции. В субботу мексиканский лидер дал понять, что страна может ужесточить миграционный контроль, подчеркнув, Мексика не намерена вступать в торговой войну.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики: "Мы могли бы обратиться в международные суды. Но мы считаем, что в этом нет необходимости и полагаем, что сумеем договориться, не прибегая к юридическим процессам. Мы хотим поддерживать хорошие отношения с правительством Соединенных Штатов".

А вот, что написал на своей странице в "Твиттере" Трамп: "Чтобы не платить пошлины, если они начнут повышаться, компании покинут Мексику, которая забрала 30% от нашей автомобильной промышленности, и возвратятся домой в США. Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей. Пошлины направлены на то, чтобы остановить наркотики, а также нелегалов!" Опубликовал Трамп и видео погранслужбы США о незаконном пересечении американской границы со стороны Мексики.

В Мексике отмечают, что в этом году столкнулись со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. По оценкам МВД Мексики, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.