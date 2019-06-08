На МКС отправляют туристов

Первые туристы могут отправиться на Международную космическую станцию уже в следующем году. Об этом заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Финансовый директор НАСА Джефф ДеВитт сообщил на пресс-конференции: "Если космические туристы находятся на МКС, они должны возмещать нам расходы за пребывание на станции: за обеспечение жизнедеятельности, питание, воду. За место для американского космонавта для полета на МКС, как вы возможно знаете, мы платим сейчас около 80 миллионов долларов. По программе коммерческих полетов, цена может снизиться примерно до 58 миллионов за место. Так что, теоретически, стоимость полета для космических туристов, по моим оценкам, будет в этом диапазоне".

По мнению замглавы НАСА Уильяма Герстейнмайера, "коммерциализация позволит управлению сконцентрировать ресурсы для подготовки и высадки на Луне астронавтов к 2024 году, что необходимо для создания базы устойчивого присутствия человека на Луне и подготовки космических миссий на Марс". "Мы расширяем присутствие человека в Солнечной системе, и частный сектор США становится частью этого проекта", - подчеркнул Герстейнмайер.

Планированием коммерческих полетов занимаются и в "Роскосмосе". Один из вариантов космического путешествия - полет по "гагаринскому маршруту".