Колебания грунта на Марсе

Космический аппарат InSight впервые зафиксировал сейсмические толчки на Марсе. Сигнал был зарегистрирован 6 апреля французским сейсмометром SEIS.

Если данные колебания грунта подтвердятся, то это сейсмическое событие может стать первым известным "марсотрясением".

По информации Национального управления США по аэронавтике, инструмент SEIS, установленный в декабре прошлого года, позволит учёным понять внутреннюю структуру Марса. Анализируя то, как сейсмические волны распространяются через оболочки Красной планеты, исследователи надеются определить глубину и состав каждого из слоёв.

Прибор, измеряющий "марсотрясения", был создан Французским центром космических исследований при поддержке целого ряда мировых научных центров.