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Колебания грунта на Марсе

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 Ирина Шелудкова 
Колебания грунта на Марсе
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Космический аппарат InSight впервые зафиксировал сейсмические толчки на Марсе. Сигнал был зарегистрирован 6 апреля французским сейсмометром SEIS.

Если данные колебания грунта подтвердятся, то это сейсмическое событие может стать первым известным "марсотрясением".

По информации Национального управления США по аэронавтике, инструмент SEIS, установленный в декабре прошлого года, позволит учёным понять внутреннюю структуру Марса. Анализируя то, как сейсмические волны распространяются через оболочки Красной планеты, исследователи надеются определить глубину и состав каждого из слоёв.

Прибор, измеряющий "марсотрясения", был создан Французским центром космических исследований при поддержке целого ряда мировых научных центров.