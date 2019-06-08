Орден Почетного легиона посмертно

Орденом Почетного легиона посмертно наградил президент Франции трех спасателей, погибших накануне у города Ле-Сабль-д'Олон на западном побережье.

Несмотря на предпоследний - "оранжевый" - уровень опасности в связи со штормом "Мигель", спасательный катер с семью добровольцами на борту вышел в море на помощь терпящему бедствие рыболовецкому судну. Катер перевернулся в 800 метрах от берега, лишь четверым спасателям удалось вернуться. Владелец рыболовецкого судна до сих пор числится пропавшим без вести.

В субботу 28 тысяч домов в западных и центральных регионах, а также в Бретани и Нормандии, остались без электричества из-за ураганного ветра. Сотрудники крупнейшего оператора энергосетей Enedis заявили, что "ведут работы по восстановлению" электроснабжения.

В настоящее время "Мигель", сила ветра которого достигала 33 метров в секунду, покинул территорию Франции.