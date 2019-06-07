Кубок мира стартовал

Во Франции в пятницу стартовал 8-й чемпионат мира по футболу среди женщин. Участие в турнире примут 24 сборные. Перед его началом на многочисленных форумах обсуждались вопросы развития женского футбола, а также его борьба за равноправие. Команду-победительницу соревнований ждет приз в размере 4-х миллионов долларов, что в десять раз меньше, чем награда, которую получила мужская сборная Франции за победу на чемпионате мира в России.

"Я думаю, это несправедливо, что женщинам платят меньше, когда они выполняют такую же работу или занимаются тем же видом спортом. Неравенство в зарплате абсолютно несправедливо, потому что сегодня не 1800-й, а 2019-й год, и надо относиться ко всем одинаково, особенно, если они выполняют одинаковую работу", - говорит эта женщина.

В целом в Париже мало что говорит о том, что женский чемпионат мира важное событие для спорта, несмотря на то, что сборная Франции - одна из фавориток турнира. И далеко не все парижанки знают имена игроков своей национальной женской команды, чьи гигантские плакаты украшают сейчас витрины магазинов на Елисейских полях.

"Мы видим все больший интерес СМИ к женскому футболу в связи с тем, что такие матчи широко транслируются в этом сезоне. Вокруг женского футбола растет ажиотаж, поэтому было бы неплохо сохранить этот кубок у нас дома, чтобы этот интерес сохранялся", - говорит эта парижанка.

Энди Робини, Euronews: "На данный момент было продано в общей сложности около 950 000 билетов, но это число может значительно возрасти, так как многие болельщики, вероятно, еще присоединится к этому празднику в течение месяца, когда страсти накалятся. Действующие чемпионы - команда США и принимающая страна Франция считаются фаворитами, но, как и в любом большом турнире, стоит ожидать некоторых разочарований, драматичных моментов, которые не дадут болельщикам со всего мира спокойно усидеть на месте".