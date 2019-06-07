Дефиле на закате: мужская мода от Saint Laurent

Насладиться закатом Малибу и посмотреть новую мужскую коллекцию "весна/лето" от дома моды Saint Laurent: собравшиеся в четверг вечером в культовом месте Южной Калифорнии смогли сочетать приятное с полезным. На пляже были замечены супруга Джастина Бибера Хейли, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, Эмбер Хёрд и ставший не так давно лицом бренда Киану Ривз.

Как рассказал журналистам бельгийский кутюрье и креативный директор дома Энтони Ваккарелло, при создании коллекции его вдохновил Марракеш - второй после Парижа город в жизни Ива Сен-Лорана.

Сразу после захода солнца на подиуме появились юноши в облегающих черных брюках, ковбойских шляпах, приталенных пиджаках, топах с металлическими блестками, вдохновленных нью-йоркским шармом Мика Джаггера и парижской беспечностью Сержа Генсбура. Коллекцию также, отметили критики, отличал эклектизм: гладиаторские сандалии сочетались с шароварами и кружевными туниками.