Ford закроет завод на юге Уэльса

Американская автомобилестроительная компания Ford намерена закрыть в следующем году свой завод по производству двигателей в городе Бридженд на юге Уэльса. Это приведет к потере 1700 рабочих мест. По словам представителей профсоюза, это реальный удар по экономике и населению города.

Несколько месяцев назад корпорация объявила о том, что планирует реорганизовать свой бизнес в Европе. Причиной такого решения стали проблемы, связанные с ужесточением законодательства в европейских странах, а также неопределенность на рынке, вызванная с предстоящим "брекситом".

Ford не первый производитель закрывающий свои заводы в Великобритании. В феврале японский автомобильный концерн Honda объявил о закрытии в 2021 году своего единственного предприятия на территории ЕС, расположенного в Суиндоне на юго-западе Англии. Там лишиться работы могут 3,5 тысяч человек. Другой японский производитель автомобилей Nissan ранее отказался от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на своем заводе в английском Сандерленде.