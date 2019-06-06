Первый мэр-еврей Греции

Впервые в истории Греции мэром одного из её городов стал еврей. Моисей Элизаф победил на выборах главы муниципалитета Янины с 60-тысячным населением. Местная еврейская община, которую он возглавляет вот уже 17 лет, насчитывает всего 50 человек.

Но когда-то Янина на северо-западе Греции была одним из крупных центров субэтнической группы евреев-романиотов, сформировавшейся в Византийской империи из мигрантов-иудеев. А численность еврейской общины Греции сейчас не превышает 5 тысяч человек - из почти 80 тысяч греческих евреев лишь 10 тысяч выжили в Холокост.

Я думаю, что это символический шаг: мои земляки доказали, что они встали выше стереотипов, нетерпимости, антисемитизма, выбрали в качестве своего мэра еврея из Янины, человека, который родился и вырос в этом городе, но исповедует иудаизм. Они выбрали меня не по моей религиозной принадлежности, а по моим личным качествам, из-за кандидатов, которые были в моей команде, из-за предложений, которые мы представили в нашей предвыборной программе", - говорит Элизаф, доктор медицинских наук, преподающий в университет Янины. На выборах он баллотировался как независимый кандидат.

- И насколько важно это послание для Европы прямо сейчас, когда мы видим возвращение призраков прошлого?- спрашивает корреспондент Euronews Фэй Дулгери.

- Я думаю, что это доброе послание, оно имеет особое значение. Именно сейчас, когда на нашей общей родине, в Европе, оживают призраки прошлого - нетерпимость, расизм, предрассудки - жители моего города сделали большой шаг на пути прогресса.