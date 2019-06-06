В Белграде убит афганский мигрант

Сербская полиция арестовала 17-летнего афганца, подозреваемого в убийстве его 20-летнего соотечественника. Инцидент произошел в среду вечером в Белграде возле паба, который известен как излюбленное место встречи мигрантов в сербской столице.

Как сообщили представители правоохранительных органов, молодой человек был зарезан в результате конфликта и потасовки. Арестованный подросток предстанет перед судом по делам несовершеннолетних. Второй подозреваемый пока остается на свободе, но полиция уже установила его личность - он объявлен в розыск.