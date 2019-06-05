Военные: к переговорам готовы

Суданская армия готова к переговорам с оппозицией - без предварительных условий. Об этом заявил глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Ранее альянс "За свободу и перемены" выступил против проведения всеобщих выборов в ближайшие девять месяцев. Оппозиция требует немедленного ухода военных из власти и передачи полномочий новому гражданскому правительству.

В понедельник армия с применением огнестрельного оружия разогнала массовую манифестацию в Хартуме у штаб-квартиры главного командования вооруженных сил страны - в результате, по данным близкого к оппозиции Комитета врачей Судана, погибли 60 человек.