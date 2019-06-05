Китайские панды в Москве: жест доверия и дружбы

Российский президент Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за решение Пекина передать Московскому зоопарку двух больших панд Диндин и Жуи. Официальная церемония прошла в среду: Путин и Си Цзиньпин посетили специальный новый павильон зоопарка, подготовленный для этих симпатичных бамбуковых медведей. Панда - один из символов Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина.

Ранее в Кремле прошли переговоры лидеров двух стран. Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы развития двусторонних отношений и международные проблемы. По итогам встречи были подписаны 25 торговых соглашений и 2 совместных заявления. 6-7июня глава КНР также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Галина Полонская Euronews: "Укрепление экономических связей - одна из центральных тем переговоров в Кремле. Только в прошлом году торговый оборот России и Китая превысил сто миллиардов долларов. Теперь новая цель : увеличить эту цифру в два раза".