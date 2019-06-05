Паваротти: "Пение - это пот!"

"Я начал петь в четыре года, я тогда сам себя назвал "тенорино" - маленьким тенором" - так рассказывал о себе Лучано Паваротти, великий тенор современности. Он произвел революцию в том, как люди воспринимают классическую оперу, вынеся ее на стадионы. И знаменитые арии Верди и Пуччини стали столь же популярными, как и хиты рок-н-ролла.

Документальный байопик о певце смонтировал оскароносный режиссер, автор "Аполлона 13" и "Игр разума" Рон Ховард: "Я не слишком много знал о Паваротти и не слишком хорошо разбираюсь в опере, меня прежде всего привлекла неоднозначность его личности, его страсть к музыке, его жажда жизни, его желание помочь, его тяга к справедливости. Именно это я счел очень киногеничным, сразу же укладывающимся в фабулу".

Паваротти царил на оперной сцене несколько десятилетий, его голос считали эталоном диапазона теноров. Главный завет, который он давал начинающим, звучал так: "Пение - это труд, а труд - это пот, для того, чтобы хорошо петь, нужно много потеть, выкладываясь без остатка даже на репетициях.

Рон Ховард так рассказывает о главном герое: "Он был атлетом, стремящимся к высшим результатам, в любом деле, которым занимался и которому себя посвящал. Потому что достичь этих высоких нот требовало по-настоящему спортивных тренировок. С другой стороны, это стремление к совершенству приложимо ко всем сторонам творчества человека и всем его достижениям".

На российский экран документальный фильм о Лучано Паваротти выходит 25 июля.